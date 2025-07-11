Жара до 35 градусов сохранится в Самарской области днем 11 июля

Синоптики Приволжского УГМС ожидают в 63-м регионе в пятницу переменную облачность. Подробностями поделились на своем официальном сайте.
Специалисты ведомства добавили: в губернии будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в Самарской области днем 11 июля составит от +30 до порядка +35 градусов по Цельсию.
Также прогнозируют восточный ветер с порывами примерно от 5 до 10 метров в секунду.
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