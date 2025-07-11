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В Москве предложили запретить езду на самокате по тротуарам: вот что ответил Дептранс

В Дептрансе заверили, что в Москве не будет запрета на движение СИМ по тротуарам.

Источник: Комсомольская правда

В столичном Департаменте транспорта обсудили вероятность введения запрета на движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Москву эти меры не коснутся. Об этом сообщили в региональном Дептрансе, цитирует РИА Новости.

В ведомстве указали на увеличение ДТП на дорогах в случае введения соответствующих ограничений. Кроме того, в Дептрансе учли востребованность СИМ в летний период.

«Электросамокаты — важная часть транспортной системы города. Они позволяют жителям столицы совершать мультимодальные поездки: быстро и удобно добираться до метро, работы, учебы, магазина или дома», — уточняется в сообщении.

Между тем, ДТП с участием самоката на днях произошло в Ижевске. Пострадала 19-летняя водитель транспортного средства. Девушка наехала на крышку люка и упала на тратуар.