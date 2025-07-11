Reuters: Трамп планирует выделить военную помощь Украине на $300 млн

«Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, сообщили в четверг два источника, знакомых с решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — говорится в сообщении.