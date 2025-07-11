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Reuters: Трамп планирует выделить военную помощь Украине на $300 млн

Речь идёт о финансировании в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался Байден.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует впервые за свой президентский второй срок применить право главы государства на выделение военной помощи украинской стороне из американских запасов 300 миллионов долларов, сообщает Reuters.

В публикации агентства утверждается, что об этом рассказали два источника, знакомые с решением Трампа.

«Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, сообщили в четверг два источника, знакомых с решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины», — говорится в сообщении.

В материале также сказано, что в этот пакет могут быть включены «оборонительные» ракеты Patriot, а также «наступательные ракеты» средней дальности. При этом источники отметили, что данный список ещё не утверждён.

Ранее политолог из ФРГ Патрик Бааб выразил мнение, что Трамп после разговора с президентом РФ «повторил путь» бывшего американского лидера Джо Байдена по Украине.

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