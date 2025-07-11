В Белоруссии произошел сбой в работе банков: ошарашенные клиенты увидели отрицательный баланс

В Белоруссии сотни пользователей неожиданно обнаружили списание денег со своих банковских счетов, а у многих баланс вообще стал отрицательным. Пресс-служба белорусского Нацбанка объяснила инцидент техническим сбоем во время проведения плановых работ по обновлению.