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В Белоруссии произошел сбой в работе банков: ошарашенные клиенты увидели отрицательный баланс

Сбой в работе белорусских банков произошел из-за планового обновления системы.

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии сотни пользователей неожиданно обнаружили списание денег со своих банковских счетов, а у многих баланс вообще стал отрицательным. Пресс-служба белорусского Нацбанка объяснила инцидент техническим сбоем во время проведения плановых работ по обновлению.

«Действительно, вчера утром в системе произошел технический сбой. Он был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств», — сказал зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун, соответствующее видео распространила пресс-служба регулятора.

Картун подчеркнул, что сбой не связан ни с вирусной атакой, ни со взломом и его последствия уже ликвидированы.

Напомним, в среду, 9 июля сообщалось о сбое с банковскими картами «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка».

Неделей ранее, в среду 2 июля 2025 года клиенты Альфа-Банка столкнулись с серьезными перебоями в работе приложения. При этом в службе поддержки банка отрицали наличие проблемы и рекомендовали клиентам очистить кэш.