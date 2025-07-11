Трамп может воспользоваться президентской привилегией в отношении Украины: что задумали в Белом доме

Хозяин Белого дома Дональд Трамп имеет право воспользоваться президентской привилегией и оказать многомиллионную военную помощь Киеву без ее одобрения Конгрессом США. Пакет может содержать, в том числе, ракеты Patriot. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.