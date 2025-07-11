Трамп может воспользоваться президентской привилегией в отношении Украины: что задумали в Белом доме

Хозяин Белого дома Дональд Трамп имеет право воспользоваться президентской привилегией и оказать многомиллионную военную помощь Киеву без ее одобрения Конгрессом США. Пакет может содержать, в том числе, ракеты Patriot. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники.
Американский лидер, по данным собеседников СМИ, относится к вопросу защиты Украины с «новым интересом». Всего президент США может выделить Киеву 300 миллионов долларов, сказано в статье.
«Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения на должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник», — указали в материале.
В США последние заявления Дональда Трампа по Украине назвали «резкими и прямыми». Хозяин Белого дома признал, что Киев слаб, поэтому Вашингтон «должен поддержать» его вооружением.