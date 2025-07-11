Волынская бойня: Почему Польша никогда не простит украинским нацистам трагедию 1943 года

Весной 1943 года началось плановое уничтожение поляков на Волыни. Украинские националисты вторгались в колонии и сёла и целенаправленно истребляли всех лиц польской национальности, а также тех, кто сочувствовал им. 26 марта отряды УПА атаковали село Липники, населённое поляками. Сначала село обстреляли зажигательными пулями, а затем пошли на штурм. В результате атаки погибло 182 поляка. В апреле националисты напали на посёлок Яновая Долина, в котором помимо местного населения находился немецкий гарнизон. Тогда погибло до 600 человек, включая военнослужащих вермахта и местное польское население.