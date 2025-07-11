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Российский вратарь австрийского клуба травмировался перед сезоном, упав с велосипеда

21-летний голкипер австрийского клуба «Штурм» Даниил Худяков получил серьёзное повреждение запястья после падения с велосипеда по пути на тренировку. Как сообщается на официальном сайте команды, спортсмену предстоит операция. Период восстановления займёт несколько недель.

Источник: Life.ru

Несмотря на неудачное происшествие, руководство клуба подтвердило, что россиянин остаётся основным вратарем на предстоящий сезон.

Худяков перешёл в австрийский клуб летом 2024 года, подписав контракт до 2028 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее Life.ru рассказывал про украинского вратаря мадридского «Реала» Лунина, который вызвал недовольство среди болельщиков, когда на просьбу произнести слово «полуфинал» на родном языке ответил по-русски. Это произошло накануне полуфинала клубного чемпионата мира.