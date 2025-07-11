Российский вратарь австрийского клуба травмировался перед сезоном, упав с велосипеда

21-летний голкипер австрийского клуба «Штурм» Даниил Худяков получил серьёзное повреждение запястья после падения с велосипеда по пути на тренировку. Как сообщается на официальном сайте команды, спортсмену предстоит операция. Период восстановления займёт несколько недель.