Собянин раскрыл планы открытия новых станций метро

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии, рассказал в интервью РИА Новости мэр Сергей Собянин.
«В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия», — сказал он.
Собянин подчеркнул, что новые линии охватят сотни и сотни тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности.
Другие заявления мэра.
Нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны;Нужно интегрировать метрополитен в города Подмосковья. В столице за последние годы ввели в строй порядка 260 станций рельсового транспорта, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости.