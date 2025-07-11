Определяем точку невозврата. За нее заходить не стоит…

На противостоянии Мантурова (Евгений Миллер) и майора Батецкого (Алексей Барабаш) все и построено. Олег умудряется отправить мерзавца под суд, однако совершенно неожиданно для него коллегия присяжных злодея оправдывает. У Мантурова сдают нервы: он пишет рапорт об увольнении и уезжает в Краснодарский край к коллеге Марине Лужской (Полина Сидихина), с которой когда-то был в романтических отношениях. Но проходит два месяца, и он возвращается в Санкт-Петербург в связи со скандальной ситуацией: его начальника, полковника Порея (Олег Филипчик), обвиняют в сокрытии денежных средств. Полковник отстранен от должности, и связано это с тем, что в служебной квартире Управления собственной безопасности, за которую отвечает Порей, обнаружено 9 миллионов долларов. Однако ответа на вопрос, что это за деньги и как они попали в квартиру, нет… Пока Мантурова не было в Северной столице, Батецкий, восстановленный в должности начальника «убойного» отдела ГУВД, поправил пошатнувшуюся репутацию и укрепил авторитет. Ему на удачу было раскрыто несколько давнишних заказных убийств, отчего к нему особенно благоволит начальство, особенно начальник ГУВД Юрьев (Сергей Мардарь): он мечтает о переводе в Москву, и эта мечта сбудется, когда будет раскрыто давнее убийство вице-губернатора Ставского. Батецкий играет по-крупному: он объявляет заказчиком преступления бизнесмена Аркадьева (Илья Носков), что бьет рикошетом по Мантурову, ведь это его друг. Олегу предстоит не только разобраться в истории с найденными деньгами и защитить честь друга, но и предотвратить будущие преступления мощного и хитрого врага. Но в чем же новизна — кроме деталей сюжета? Ответ есть: в попытке возвысить обычный сериал до несвойственной ему, как правило, философской глубины. Это подметил Евгений Миллер, во время обсуждения съемок подчеркнувший: «Главный вопрос сериала — где та точка невозврата, когда уже невозможно ничего начать с чистого листа?» Играть Мантурова Миллеру оказалось невероятно интересно: непростой психологический рисунок роли он «прочел» сразу, неоднозначность доставшегося ему персонажа изучил: его Олег умен, но чрезмерно вспыльчив, свои «взбрыки» пытается гасить, масштаб окружающих проблем осознает не всегда. Мастер психологической игры Алексей Барабаш тоже любопытно и достаточно безжалостно «препарирует» своего героя: