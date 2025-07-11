Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитные бури 11 июля 2025: солнечная активность сегодня в России

Магнитные бури 11 июля 2025: как пережить без последствий для здоровья11 июля Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G1.

Магнитные бури 11 июля 2025: как пережить без последствий для здоровья.

11 июля Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G1. Узнайте: когда достигнет пика и как долго продлится, какие симптомы могут появиться у метеозависимых, 5 проверенных способов защитить свое здоровье, когда ждать следующих геомагнитных возмущений.

Особое внимание — прогнозу для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.

11 июля 2025 года ожидается умеренная магнитная буря уровня G1 (Kp=5), которая началась 10 июля и продлится до 13 июля. Рассказываем, как солнечная активность повлияет на самочувствие и какие меры предосторожности стоит принять.

Прогноз магнитных бурь на 11 июля 2025 года.

По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения вызваны усилением солнечного ветра после вспышек класса M и C, зафиксированных 8−9 июля.

Интенсивность: 5 баллов (умеренная буря);

Пик активности: 10−11 июля;

Когда закончится: 13 июля;

Следующий опасный период: 22−23 июля.

Для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга магнитная буря будет ощущаться одинаково — метеозависимые люди могут испытывать:

головные боли;

слабость;

перепады давления;

нарушения сна.

Как защититься от влияния магнитных бурь?

Пейте больше воды — это помогает организму адаптироваться.

Откажитесь от кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды.

Гуляйте на свежем воздухе, но избегайте солнцепёка.

Перенесите важные дела — в дни магнитных бурь снижается концентрация.

Контролируйте давление — гипертоникам стоит держать под рукой лекарства.

Когда ждать следующих магнитных бурь в июле 2025?

22−23 июля — прогнозируется новый всплеск солнечной активности.

Следите за самочувствием и будьте осторожны!

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.