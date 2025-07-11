Магнитные бури 11 июля 2025: солнечная активность сегодня в России

Магнитные бури 11 июля 2025: как пережить без последствий для здоровья.
11 июля Землю накроет умеренная магнитная буря уровня G1. Узнайте: когда достигнет пика и как долго продлится, какие симптомы могут появиться у метеозависимых, 5 проверенных способов защитить свое здоровье, когда ждать следующих геомагнитных возмущений.
Особое внимание — прогнозу для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга.
11 июля 2025 года ожидается умеренная магнитная буря уровня G1 (Kp=5), которая началась 10 июля и продлится до 13 июля. Рассказываем, как солнечная активность повлияет на самочувствие и какие меры предосторожности стоит принять.
Прогноз магнитных бурь на 11 июля 2025 года.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения вызваны усилением солнечного ветра после вспышек класса M и C, зафиксированных 8−9 июля.
Интенсивность: 5 баллов (умеренная буря);
Пик активности: 10−11 июля;
Когда закончится: 13 июля;
Следующий опасный период: 22−23 июля.
Для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга магнитная буря будет ощущаться одинаково — метеозависимые люди могут испытывать:
головные боли;
слабость;
перепады давления;
нарушения сна.
Как защититься от влияния магнитных бурь?
Пейте больше воды — это помогает организму адаптироваться.
Откажитесь от кофе и алкоголя — они усиливают нагрузку на сосуды.
Гуляйте на свежем воздухе, но избегайте солнцепёка.
Перенесите важные дела — в дни магнитных бурь снижается концентрация.
Контролируйте давление — гипертоникам стоит держать под рукой лекарства.
Когда ждать следующих магнитных бурь в июле 2025?
22−23 июля — прогнозируется новый всплеск солнечной активности.
Следите за самочувствием и будьте осторожны!
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