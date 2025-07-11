Как работают в зоне СВО военные связисты

С первых дней СВО они идут в ногу с боевыми частями — тихо, точно, почти незаметно. Их дело — не стрелять, а слышать. Не атаковать, а держать линию не обороны, а связи. И именно от этой линии зависят жизни десятков, а иногда и сотен бойцов. Потеря сигнала в зоне активных боев — это не просто сбой в коммуникации. Это ослепление, оглушение и паралич командования. А потому их задача — не прерваться. Ни на секунду.