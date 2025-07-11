360.ru: 40% россиян сочли комфортным платеж по ипотеке в 20 тысяч рублей

Ставки по классическим ипотечным кредитам в настоящий момент стартуют от 20% годовых. Брать жилищные кредиты под такой процент специалисты не советуют, признавая, что это очень дорого.
Россияне не скрывают, что ждут, когда процентные ставки пойдут вниз. Решиться оформит займ в текущих условиях решаются немногие. Опрос 360.ru показал, что почти четверть россиян готовы взять кредит под 4−6%. По мере снижения процентной ставки, число желающих оформить ипотечный кредит растет.
Под 10% годовых готовы оформить кредит только 1,6% респондентов. А вот ставка в 3% привлекает 34,4% опрошенных.
Говоря о комфортном платеже по кредиту, большинство называют выплаты в 10−20 тысяч рублей (41%), затем идет сумма до 10 тысяч рублей — 32,8% опрошенных. Каждый пятый согласен платить по 20−40 тысяч рублей, и только 3,1% россиян не будут считать обременительной сумму в 40−60 тысяч рублей.
Ранее, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал совет тем, кто задумался о покупке недвижимости. По словам эксперта, пока ставки по кредитам в России не снизились, не стоит спешить. Лучше формировать финансовую подушку, пишет Lenta.ru.
Тем временем, Минфин России подтвердил, что программа «Семейная ипотека» будет действовать до 2030 года. Ужесточать ее условия не планируется, кредитование продолжается без перерывов. В 2025 году объем субсидирования увеличится до 2 трлн рубле, пишет Царьград.
Но кое каки новшества все-таки могут появиться. Министерство финансов России собирается проработать новый порядок выдачи семейной ипотеки. В частности, ведомство предлагает ввести для заeмщиков обязательную регистрацию в новом жилье в течение 180 дней после покупки, а затем подтверждать еe раз в год на протяжении пяти лет, пишет RT.