360.ru: 40% россиян сочли комфортным платеж по ипотеке в 20 тысяч рублей

Говоря о комфортном платеже по кредиту, большинство называют выплаты в 10−20 тысяч рублей (41%), затем идет сумма до 10 тысяч рублей — 32,8% опрошенных. Каждый пятый согласен платить по 20−40 тысяч рублей, и только 3,1% россиян не будут считать обременительной сумму в 40−60 тысяч рублей.