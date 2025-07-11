Юрист Яковлева: у работодателя нет обязательства сокращать рабочий день в жару

Рекомендации Роспотребнадзора по сокращению рабочего дня носят исключительно рекомендательный характер. Так что если работодатель не стал сокращать рабочий день в жару, то никаких санкций к нему применять не будут. Те не менее, есть нормативы, которые все-таки надо соблюдать. Например, сотрудники имеют право на незначительные перерывы на отдых, в офисе должна быть вода.