Юрист Яковлева: у работодателя нет обязательства сокращать рабочий день в жару

Во многих регионах России стоит изнуряющая жара, работать в таких условиях совсем непросто. Согласно требованиям Роспотребнадзора, температура в офисе должна находиться в пределах 22−24 градусов.
Работодателям рекомендуют сокращать рабочий день, если условия в помещении иные, так как жара снижает продуктивность труда.
Но далеко не все работодатели готовы на такой шаг — юрист Валентина Яковлева рассказала, какие требования обязано соблюдать начальство при таких условиях.
Рекомендации Роспотребнадзора по сокращению рабочего дня носят исключительно рекомендательный характер. Так что если работодатель не стал сокращать рабочий день в жару, то никаких санкций к нему применять не будут. Те не менее, есть нормативы, которые все-таки надо соблюдать. Например, сотрудники имеют право на незначительные перерывы на отдых, в офисе должна быть вода.
— К тому же существуют определенные нормативы, согласно которым температура в офисе не должна выходить за пределы 22−24 градусов, — отметила в беседе с Постньюс юрист.
Согласно рекомендации Роспотребнадзора, если температура в помещении выше 28,5 градусов, то рабочий день может быть сокращен на два часа.