Дерматолог Чащина: масло для загара приводит к скорому старению кожи

Заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии, врач-косметолог, специалист превентивной медицины Оксана Чащина напомнила об опасности масел для загара.
Этот продукт притягивает к себе солнечные лучи, его наносят на кожу для усиления загара. Но мало кто задумывается, что оно усиливает тепловое воздействие, а значит, может спровоцировать ожоги.
Кроме того, масло для загара имеет свойство пересушивать кожу и вызывает раздражение.
В беседе с aif.ru врач отметила, что использование масла для загара ускоряет фотостарение кожи. Это приводит к потере коллагена и эластина, раньше времени появляются морщины, дает о себе знать пигментация, снижается упругость кожи.
— Использование масел для загара не рекомендуется. Загар и его искусственное усиление негативно влияют на красоту и здоровье кожи, — заключила эксперт.
Но не только использование масел для загара наносит вред. Отказ от SPF-средств и их несвоевременное обновление, частое пребывание на солнце и отсутствие санскрина на некоторых зонах повышает риск пигментации и рака кожи, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на дерматолога и косметолога Галину Амосову.
Стоит помнить, что с загаром нужно быть максимально осмотрительным. И это касается не только обладателей светлой кожи. Наличие более 50 родинок на теле увеличивает опасность злокачественных изменений, пишет Life.ru.
Меланома может возникнуть как на месте родинки, так и на участке обычной кожи. В группе риска находятся светлокожие люди с большим количеством родинок и любители загара, пишет RT.