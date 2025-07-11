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Оранжевая Оленья луна окрасила небо над Россией

Жители Москвы и других российских регионов стали свидетелями необычного астрономического явления — яркого июльского полнолуния, известного как «Оленья луна». Россияне активно делятся в социальных сетях завораживающими фотографиями спутника Земли, который приобрёл оранжевый оттенок.

Источник: Life.ru

Россияне делятся кадрами Оленьей луны в соцсетях. Видео © VK / Олеся Олеся.

Пик «Оленьей луны» пришёлся на 23:37 по московскому времени 10 июля. Это явление считается самым ярким полнолунием июля и ежегодно привлекает внимание любителей астрономии и просто красивых видов.

Традиция называть июльское полнолуние «Оленьей луной» уходит корнями в культуру индейских племён Северной Америки. Они соотносили это время года с периодом, когда у самцов оленей начинают активно отрастать новые рога, символизируя обновление и жизненный цикл.

Ранее Life.ru писал, чем опасна Луна в Козероге, которая наступит сразу после полнолуния 10 июля. Астрологи считают, что этот период будет обладать мощной энергетикой, кроме того, он может вызвать «кармический шторм».