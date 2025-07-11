AFP: На Лазурном берегу горит 41-метровая супер-яхта

Ранее в Италии представили шокирующие результаты судмедэкспертизы в рамках расследования крушения супер-яхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии в 2024 году. Сообщалось, что пассажиры некоторое время были живы, находясь в «воздушном пузыре».