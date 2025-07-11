AFP: На Лазурном берегу горит 41-метровая супер-яхта

Супер-яхта горит у берегов курорта Сен-Тропе во Франции. Об этом информирует агентство AFP о ссылкой на местную пожарную службу.
Сообщается, что пожар произошел на яхте Sea Lady II вечером в четверг 10 июля. О возможных причинах возгорания не сообщается. Пожар тушат около 30 сотрудников, задействованы четыре единицы техники.
«Вероятно, судно затонет», — приводит агентство комментарий представителя пожарной службы.
Яхта Sea Lady II ходит под флагом Мальты. Это 41-метровая супер-яхта, рассчитанная на десять пассажиров, которые могут разместиться в пяти комфортабельных каютах с собственными ванными комнатами. Экипаж яхты составляет 8 человек.
Стоимость аренды Sea Lady II составляет €80 тысяч в неделю.
Ранее в Италии представили шокирующие результаты судмедэкспертизы в рамках расследования крушения супер-яхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии в 2024 году. Сообщалось, что пассажиры некоторое время были живы, находясь в «воздушном пузыре».
Также сообщалось, что известный американский режиссер Стивен Спилберг продал свою 86-метровую супер-яхту Seven Seas, что переводится как «Семь морей», за 150 миллионов долларов. Подробности здесь на KP.RU.