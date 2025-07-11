Московский аэропорт внезапно перестал принимать и отправлять рейсы

В подмосковном аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. О дронах в небе над Московской областью не сообщалось в ночь на 11 июля, когда были введены данные меры.