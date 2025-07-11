Дочь Малафеева призналась, что выздоровела и смогла помириться с мачехой

Ей даже пришлось лечь в рехаб, где девушка провела 16 месяцев. Оказывается, в 2023 году Ксения уезжала жить в Дубай, потом вернулась в Росси и снова оказалась в реабилитационном центре — на этот раз из-за обострившегося расстройства пищевого поведения. Теперь, рассказывает девушка, все проблемы позади.