Дочь Малафеева призналась, что выздоровела и смогла помириться с мачехой

Дочь Вячеслава Малафеева призналась, что после всех испытаний ее жизнь наконец-то наладилась. Теперь она учится в ГИТИС, смогла побороть все зависимости и даже примириться со второй женой отца — Екатериной Малафеевой.
Ксении было 7 лет, когда в аварии погибла ее мать, музыкальный продюсер Марина Малафеева. Эту утрату семья переживала болезненно. Спустя почти два года Вячеслав Малафеев женился на Екатерине, но Ксюша не приняла мачеху. Начался подростковый бунт, а затем запрещенные вещества.
Ей даже пришлось лечь в рехаб, где девушка провела 16 месяцев. Оказывается, в 2023 году Ксения уезжала жить в Дубай, потом вернулась в Росси и снова оказалась в реабилитационном центре — на этот раз из-за обострившегося расстройства пищевого поведения. Теперь, рассказывает девушка, все проблемы позади.
Она смогла поправить здоровье, поступила учиться и даже примирилась с близкими.
Вячеслав и Екатерина Малафеевы развелись в 2023 году, к тому времени Ксения поняла, что никто из близких ей не желает зла.
— Все обиды и недопонимания мы разобрали несколько лет назад. Папа меня поддерживает, у нас очень теплые отношения. И я благодарна второй маме [Екатерине]. Мы нашли общий язык, оставив негатив в прошлом, — поделилась она с Super.ru.