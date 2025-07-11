В московском аэропорту второй раз сутки ввели ограничения на полеты

В московском «Жуковском» ввели временные ограничения на работу аэропорта. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт “Жуковский” (Раменское; код ИКАО: UUBW). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
По словам Кореняко, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Это уже второе введение ограничений за сутки в «Жуковском».
Около восьми вечера накануне приостанавливали работу помимо «Жуковского» еще два столичных аэропорта — «Домодедово» и «Внуково». Через час с небольшим ограничения были сняты.