Одно правило из ЕГЭ вызвало ревность у разработчиков из РФ

Российские разработчики хотят заменить Windows при проведении ЕГЭ.
Российские разработчики программного обеспечения предложили отказаться от использования операционной системы Windows при проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) и перейти на отечественные операционные системы. Они считают, что текущие правила, разрешающие только Windows, нарушают законы об импортозамещении и создают риски безопасности данных.
«Российские разработчики попросили проводить единый госэкзамен на отечественных операционных системах. Требование проведения ЕГЭ только на Windows (разработчик — американская Microsoft) идет вразрез с действующим законодательством, которое обязывает госучреждения переходить на отечественное программное обеспечение», — передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено в Минцифры, Рособрнадзор и Минпросвещения.
Ранее президент России Владимир Путин поручал снизить зависимость отечественных предприятий и госкорпораций от зарубежного программного обеспечения, отмечая риски, связанные с использованием иностранных IT-сервисов. Тем не менее, бизнес по-прежнему предпочитает западные продукты, такие как решения Microsoft.