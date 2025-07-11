Одно правило из ЕГЭ вызвало ревность у разработчиков из РФ

«Российские разработчики попросили проводить единый госэкзамен на отечественных операционных системах. Требование проведения ЕГЭ только на Windows (разработчик — американская Microsoft) идет вразрез с действующим законодательством, которое обязывает госучреждения переходить на отечественное программное обеспечение», — передает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которое было направлено в Минцифры, Рособрнадзор и Минпросвещения.