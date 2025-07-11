Росавиация: в аэропорту Жуковский введены временные ограничения

Подмосковная воздушная гавань Жуковский временно закрыта для приема и выпуска гражданских судов. Аэропорт работает с ограничениями с 00:52 11 июля. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт ЖУКОВСКИЙ — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в уведомлении.
Отмечается, что меры приняты с учетом безопасности пассажироперевозок. Ранее столичные аэропорты уже закрывали в связи с возможной атакой БПЛА на регион. Меры сняли в течение часа вечером 10 июля.
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