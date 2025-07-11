Российские спортсмены впервые за 6 лет поборются с элитой мирового спорта

Стоит напомнить, что в конце прошлого года российские пловцы прорвались-таки на чемпионат мира после трехлетнего перерыва в Будапеште. Правда, тогда их допустили только до короткой воды (25-метровый бассейн). Но выступление отечественной команды было триумфальным. Только одному Мирону Лифинцеву удалось завоевать 5 золотых медалей. Другие спортсмены также не остались без наград.