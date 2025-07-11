Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские спортсмены впервые за 6 лет поборются с элитой мирового спорта

Сборная России по плаванию отправится на чемпионат мира по водным видам спорта и поборется за награды высокого достоинства с элитой мирового спорта впервые за последние шесть лет.

Сборная России по плаванию отправится на чемпионат мира по водным видам спорта и поборется за награды высокого достоинства с элитой мирового спорта впервые за последние шесть лет. Об этом сообщает ТАСС.

Главный после Олимпиады турнир пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. До соревнований не допустили хайдайверов и ватерполистов из-за запрета МОК.

Однако пловцы, прыгуны в воду и синхронистки смогут проявить себя. Изначально чемпионат должен был пройти в Казани. Но политический перекос изменил место проведения.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года российские пловцы прорвались-таки на чемпионат мира после трехлетнего перерыва в Будапеште. Правда, тогда их допустили только до короткой воды (25-метровый бассейн). Но выступление отечественной команды было триумфальным. Только одному Мирону Лифинцеву удалось завоевать 5 золотых медалей. Другие спортсмены также не остались без наград.

Сами пловцы признались тогда, что главная битва будет в Сингапуре, куда съедется вся мировая элита. Вместе с Лифинцевым выступят Климент Колесников, Евгения Чикунова, Андрей Минаков, Илья Бородин и Кирилл Пригода. Всего в Сингапур отправятся 30 пловцов из сборной России.