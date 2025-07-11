В нацпарке «Командорские острова» впервые встретили крупную ночную бабочку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники нацпарка «Командорские острова» на Камчатке впервые встретили особь амурской змеиной совки — ночной бабочки, которая обитает в широколиственных лесах Китая и Индии. Об этом ТАСС сообщили в особо-охраняемом природном учреждении.
«На острове Беринга была обнаружена особь амурской змеиной совки, для которого привычным ареалом являются территории Китая и Индии. Это первая регистрация данного вида на Командорских островах», — рассказали в нацпарке.
Там добавили, что теперь ученым предстоит понять, как это насекомое оказалось в северных широтах.