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В нацпарке «Командорские острова» впервые встретили крупную ночную бабочку

В нацпарке добавили, что теперь ученым предстоит понять, как это насекомое оказалось в северных широтах.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники нацпарка «Командорские острова» на Камчатке впервые встретили особь амурской змеиной совки — ночной бабочки, которая обитает в широколиственных лесах Китая и Индии. Об этом ТАСС сообщили в особо-охраняемом природном учреждении.

«На острове Беринга была обнаружена особь амурской змеиной совки, для которого привычным ареалом являются территории Китая и Индии. Это первая регистрация данного вида на Командорских островах», — рассказали в нацпарке.

Там добавили, что теперь ученым предстоит понять, как это насекомое оказалось в северных широтах.