В нацпарке «Командорские острова» впервые встретили крупную ночную бабочку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники нацпарка «Командорские острова» на Камчатке впервые встретили особь амурской змеиной совки — ночной бабочки, которая обитает в широколиственных лесах Китая и Индии. Об этом ТАСС сообщили в особо-охраняемом природном учреждении.