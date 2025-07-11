Сбой в работе Steam произошел по всему миру 11 июля: что известно

Пользователи онлайн-сервиса Steam массово пожаловались на сбои в работе ресурса. Сайт перестал работать у игроков со всего мира. Пользователи сообщили о торможении и частой ошибке «отсутствие соединения с сервером». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Всего в течение часа зафиксировали более двух тысяч жалоб на работу игрового ресурса. Отмечается, что сайт зачастую совсем не открывается, а личный кабинет не погружается.
Жалобы начали активно поступать с 01:00 по Москве. Их количество достигло 2630 за несколько минут.
В четверг, 10 июля, масштабный сбой произошел также в работе СБП. Россияне отправили порядка 1400 жалоб. Многие пользователи подчеркивали, что из-за сбоя невозможно перевести деньги. Не работали переводы в Сбер, Совкомбанк и другие банки.