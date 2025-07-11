Сбой в работе Steam произошел по всему миру 11 июля: что известно

Пользователи онлайн-сервиса Steam массово пожаловались на сбои в работе ресурса. Сайт перестал работать у игроков со всего мира. Пользователи сообщили о торможении и частой ошибке «отсутствие соединения с сервером». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.