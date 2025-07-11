«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918−1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», — говорится в публикации.