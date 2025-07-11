Захарова предложила Мерцу оплатить восстановление шедевров в Дрездене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Российская Федерация якобы должна выплатить украинской стороне 500 миллиардов евро «на покрытие убытков».
В частности, она предложила Мерцу оплатить восстановление работ, выставленных в «Галерее старых мастеров» в Дрездене.
«Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — написала Захарова в Telegram.
Кроме того, она предложила достать калькулятор и выяснить, кто сколько должен России с 1918 года.
«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918−1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно. Затем свести баланс за Вторую мировую, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы», — говорится в публикации.
Помимо этого, Захарова напомнила, именно Запад приложил руку к развалу Советского Союза.
«Ну и развал СССР нам тоже недешёво обошёлся. А, учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор», — отметила она.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что ФРГ сделала выбор в пользу вооружённого конфликта.