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Популярный у россиян сервис перестал работать без причины. Скрин

Игровая платформа Steam оказалась недоступной для миллионов пользователей по всему миру. Проблемы затронули как сайт, так и приложение, в том числе в России. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Пользователи Steam массово жалуются на сбои по всему миру.

Игровая платформа Steam оказалась недоступной для миллионов пользователей по всему миру. Проблемы затронули как сайт, так и приложение, в том числе в России. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Downdetector зафиксировал 75% жалоб на сбои в SteamФото: downdetector.

«Фиксируется масштабный сбой в работе Steam — пользователи сообщают, что не могут открыть сайт, войти в аккаунт, загрузить приложение и подключиться к серверу. Основной пик пришелся на вечер, доля жалоб на сбои достигла 75%», — говорится в данных сервиса Downdetector.

По данным пользователей, чаще всего возникают ошибки при попытке авторизации, загрузке личного кабинета и запуске клиента. Также сервис не открывается в браузере и не подключается к игровым серверам.

Ранее, 11 июня, пользователи в России и ряде европейских стран уже сталкивались с масштабными сбоями в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Steam, Google и Twitch, что было связано с техническими неполадками на инфраструктуре сервисов. Тогда большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Калмыкии, а проблемы затрагивали как мобильные, так и десктопные версии платформ. С тех пор перебои в работе иностранных онлайн-сервисов фиксируются регулярно.