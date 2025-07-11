Популярный у россиян сервис перестал работать без причины. Скрин

Пользователи Steam массово жалуются на сбои по всему миру.
Игровая платформа Steam оказалась недоступной для миллионов пользователей по всему миру. Проблемы затронули как сайт, так и приложение, в том числе в России. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Downdetector зафиксировал 75% жалоб на сбои в SteamФото: downdetector.
«Фиксируется масштабный сбой в работе Steam — пользователи сообщают, что не могут открыть сайт, войти в аккаунт, загрузить приложение и подключиться к серверу. Основной пик пришелся на вечер, доля жалоб на сбои достигла 75%», — говорится в данных сервиса Downdetector.
По данным пользователей, чаще всего возникают ошибки при попытке авторизации, загрузке личного кабинета и запуске клиента. Также сервис не открывается в браузере и не подключается к игровым серверам.
Ранее, 11 июня, пользователи в России и ряде европейских стран уже сталкивались с масштабными сбоями в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Steam, Google и Twitch, что было связано с техническими неполадками на инфраструктуре сервисов. Тогда большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Калмыкии, а проблемы затрагивали как мобильные, так и десктопные версии платформ. С тех пор перебои в работе иностранных онлайн-сервисов фиксируются регулярно.