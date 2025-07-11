Популярный у россиян сервис перестал работать без причины. Скрин

Ранее, 11 июня, пользователи в России и ряде европейских стран уже сталкивались с масштабными сбоями в работе зарубежных интернет-сервисов, включая Steam, Google и Twitch, что было связано с техническими неполадками на инфраструктуре сервисов. Тогда большинство жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга и Калмыкии, а проблемы затрагивали как мобильные, так и десктопные версии платформ. С тех пор перебои в работе иностранных онлайн-сервисов фиксируются регулярно.