Расписание электричек в Подмосковье изменится 12−31 июля

«Расписание некоторых пригородных поездов в Московской и Брянской областях, а также Большого кольца МЖД изменится с 12 июля в связи с развитием инфраструктуры на станциях “Куровская”, “Тросна” и “Бекасово-Сортировочное”, а также на перегоне “Блокпост 123 км” — “Пурлово”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, технологические «окна» на станции «Куровская» Казанского направления МЖД назначены 12 и 16 июля с 6:40 до 16:40 для укладки новых стрелочных переводов. На период работ будет приостанавливаться движение поездов по одному пути, предназначенному для следования поездов в сторону области. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть составов временно выведена из расписания.
Кроме того, 13, 14, 20, 27 и 31 июля на станции «Бекасово-Сортировочная» Большого кольца МЖД с 9:30 до 15:30 железнодорожники проведут плановые путевые работы. В эти дни несколько пригородных поездов, курсирующих на этих участках, будет выведено из расписания.
Также 14 июля с 0:20 до 0:20 18 июля на перегоне «Блокпост 123 км» — «Пурлово» Павелецкого направления МЖД будет проводиться капитальный ремонт железнодорожного пути, на время которого приостановится движение по второму пути. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также некоторые поезда проследуют без остановок остановочные пункты «Блокпост 123 км» и «Платформа 121 км» в сторону станции «Ожерелье», четыре поезда будет выведено из расписания.
На станции «Тросна» в Жуковском районе Брянской области технологические окна назначены 13, 14, 16, 17 и 22:25 июля с 0:20 до 5:25. В это время железнодорожники проведут плановый ремонт пути и стрелочных переводов. На период работ выведен из расписания один пригородный поезд № 6290 сообщением Брянск-Орловский — Жуковка.
Московская железная дорога попросила пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».