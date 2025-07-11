Расписание электричек в Подмосковье изменится 12−31 июля

Также 14 июля с 0:20 до 0:20 18 июля на перегоне «Блокпост 123 км» — «Пурлово» Павелецкого направления МЖД будет проводиться капитальный ремонт железнодорожного пути, на время которого приостановится движение по второму пути. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также некоторые поезда проследуют без остановок остановочные пункты «Блокпост 123 км» и «Платформа 121 км» в сторону станции «Ожерелье», четыре поезда будет выведено из расписания.