На Украине выложили ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ

В Киеве продолжаются поиски убийц, застреливших полковника СБУ Ивана Воронича. Он служил в спецназе «Альфа». Местное издание «Страна» опубликовало ориентировку на подозреваемых в убийстве.
Так, по имеющейся версии, разыскиваются двое преступников. Киевлян призвали быть бдительнее и соблюдать меры безопасности. По версии следствия, подозреваемые могут быть вооружены.
«Речь идет о Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неизвестном сообщнике», — указано в уведомлении.
Известно, что Ивана Воронича убили выстрелом из пистолета. Всего нападавшийсовершил пять попыток. После — полковник СБУ скончался. Он умер на месте от полученных травм. О причинах такого агрессивного поведения преступника неизвестно.