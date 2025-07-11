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На Украине выложили ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ

На Украине напали на след подозреваемых в убийстве полковника СБУ Воронича.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве продолжаются поиски убийц, застреливших полковника СБУ Ивана Воронича. Он служил в спецназе «Альфа». Местное издание «Страна» опубликовало ориентировку на подозреваемых в убийстве.

Так, по имеющейся версии, разыскиваются двое преступников. Киевлян призвали быть бдительнее и соблюдать меры безопасности. По версии следствия, подозреваемые могут быть вооружены.

«Речь идет о Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неизвестном сообщнике», — указано в уведомлении.

Известно, что Ивана Воронича убили выстрелом из пистолета. Всего нападавшийсовершил пять попыток. После — полковник СБУ скончался. Он умер на месте от полученных травм. О причинах такого агрессивного поведения преступника неизвестно.