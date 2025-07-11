Зеленая среда. Растения-компаньоны: дружба и вражда на ваших грядках

Представьте, что ваш огород — это большая коммунальная квартира. Кто-то дружит семьями, помогает друг другу, а кто-то устраивает скандалы и ворует еду из холодильника.
С растениями примерно так же! Растения-компаньоны — это растения, которые при совместной посадке приносят друг другу пользу.
Они могут отпугивать вредителей, привлекать опылителей, улучшать почву или даже физически защищать друг друга от непогоды.
А есть и те, кто друг друга терпеть не может, конкурирует за ресурсы и вообще всячески вредит.
Давайте разберемся, кто с кем дружит, а кого лучше держать подальше. В этом вам поможет наш консультант Татьяна Кучумова.
Что заставляет растения «дружить»?
Отпугивание вредителей: Некоторые растения выделяют вещества, которые не нравятся вредным насекомым, атакующим соседние культуры.
Привлечение полезных насекомых: Другие растения, наоборот, привлекают опылителей и хищных насекомых, которые охотятся на вредителей.
Улучшение почвы: Некоторые растения, например, бобовые, обогащают почву азотом, который необходим другим культурам.
Физическая поддержка: Высокие растения могут служить опорой для вьющихся культур или затенять низкорослые культуры от палящего солнца.
Подавление сорняков: Быстрорастущие растения могут затенять почву, подавляя рост сорняков.
Кто с кем дружит: самые удачные комбинации.
Томаты + Базилик: Классика! Базилик отпугивает томатного бражника и улучшает вкус томатов. Бонусом получите ароматный чай! Сорта томатов — любые среднерослые и высокорослые, базилик — любые сорта, особенно хороши лимонный или фиолетовый.
Морковь + Лук: Эта парочка отлично дополняет друг друга. Лук отпугивает морковную муху, а морковь — луковую. Сорта моркови — Нантская, Шантенэ, лук — Штутгартский Ризен, Центурион.
Капуста + Укроп: Укроп привлекает полезных насекомых, которые охотятся на капустную белянку и других вредителей капусты. Сорта капусты — Белокочанная, Савойская, укроп — Грибовский, Русский размер.
Огурцы + Настурция: Настурция привлекает тлю, отвлекая ее от огурцов. Кроме того, она улучшает вкус огурцов. Сорта огурцов — любые пчелоопыляемые и самоопыляемые, настурция — любые сорта.
Клубника + Чеснок: Чеснок отпугивает слизней и грибковые заболевания от клубники. Сорта клубники — Зефир, Хоней, чеснок — озимый, яровой.
Розы + Чеснок/Лук: Как и в случае с клубникой, чеснок и лук отпугивают тлю и другие вредители роз. Также они улучшают аромат роз. Сорта роз — любые, чеснок — озимый, яровой, лук — любой сорт.
Перец + Петуния/Бархатцы: Петуния и бархатцы отпугивают нематоду и других вредителей перца. Сорта перца — любые, петуния — любые сорта, бархатцы — любые сорта.
Брокколи + Розмарин/Тимьян: Розмарин и тимьян отпугивают капустную белянку и других вредителей брокколи. Сорта брокколи — любой, розмарин — любой, тимьян — любой.
Кто с кем враждует: Избегайте этих комбинаций!
Лук/Чеснок + Горох/Фасоль: Лук и чеснок подавляют рост бобовых.
Картофель + Огурцы: Картофель может заразить огурцы фитофторой.
Подсолнечник + Картофель: Подсолнечник вытягивает из почвы много питательных веществ, что не нравится картофелю.
Капуста + Клубника: Капуста может затенять клубнику и забирать у нее питательные вещества.
Розмарин + Тыква: Розмарин подавляет рост тыквы.
Важные нюансы и полезные советы.
Не сажайте растения-компаньоны слишком плотно. Им нужно достаточно места для роста и развития.
Соблюдайте севооборот. Не сажайте одни и те же культуры на одном и том же месте из года в год.
Наблюдайте за своими растениями. Если вы заметили, что какая-то комбинация не работает, попробуйте что-то изменить.
Экспериментируйте! Нет ничего лучше, чем личный опыт. Пробуйте разные комбинации и находите те, которые лучше всего подходят для вашего огорода.
Не забывайте про сорняки! Даже самые лучшие растения-компаньоны не смогут спасти ваш огород от сорняков, если вы не будете их регулярно удалять.
Продолжение следует…
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