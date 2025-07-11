Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 июля 2025

Погода в Иркутске 11 июля обещает переменную облачность и небольшой дождь вечером. В пригородной зоне гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +27…+29 градусов, температура ночью +13…+15.
Погода в Иркутске 11 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, северо-восточный с переходом в южных районах на северо-западный 5−10 м/с, днем порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье потеплеет до +26…+31 градуса, если солнце так и не выглянет, то до +18…+23. Температура ночью +11…+16, при прояснении +4…+9. Вот что обещает погода в Иркутске 11 июля 2025.