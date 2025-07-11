Президент Бразилии да Силва: Трамп думает, что его избрали мировым шерифом

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз раскритиковал президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, он заявил, что Трамп пытается вмешиваться в дела других стран.
Лула да Силва подчеркнул, что такие действия являются недопустимыми.
«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира — его избрали на пост президента Соединённых Штатов, и он может делать в Соединённых Штатах всё, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Record.
Трамп обвинил Бразилию в «политическом преследовании» бывшего президента страны Жаира Болсонару, он утверждает, что бразильской стороне следует прекратить «охоту на ведьм».
Луис Инасиу Лула да Силва в ответ посоветовал Трампу «заниматься своей жизнью» и сорвал аплодисменты журналистов.
Ранее сообщалось, что Лула да Силва дал совет Трампу «меньше сидеть в интернете». Он выразил мнение, что американскому лидеру следует обратить внимание на исполнение обязанностей президента.