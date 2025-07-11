Президент Бразилии да Силва: Трамп думает, что его избрали мировым шерифом

«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира — его избрали на пост президента Соединённых Штатов, и он может делать в Соединённых Штатах всё, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», — сказал он.