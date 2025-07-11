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Президент Бразилии да Силва: Трамп думает, что его избрали мировым шерифом

Трампа избрали президентом США, «он может делать в Соединённых Штатах всё, что захочет».

Источник: Аргументы и факты

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз раскритиковал президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, он заявил, что Трамп пытается вмешиваться в дела других стран.

Лула да Силва подчеркнул, что такие действия являются недопустимыми.

«Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира — его избрали на пост президента Соединённых Штатов, и он может делать в Соединённых Штатах всё, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Record.

Трамп обвинил Бразилию в «политическом преследовании» бывшего президента страны Жаира Болсонару, он утверждает, что бразильской стороне следует прекратить «охоту на ведьм».

Луис Инасиу Лула да Силва в ответ посоветовал Трампу «заниматься своей жизнью» и сорвал аплодисменты журналистов.

Ранее сообщалось, что Лула да Силва дал совет Трампу «меньше сидеть в интернете». Он выразил мнение, что американскому лидеру следует обратить внимание на исполнение обязанностей президента.

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