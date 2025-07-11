Пять девушек погибли в Севастополе в столкновении Lada и Mercedes

Пять девушек стали жертвами смертельной аварии, которая произошла на трассе под Севастополем в 14.20 четверга 10 июля. Речь идет о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса.
Пресс-служба региональной ГИБДД информирует, что на месте погибли четыре пассажирки легкового автомобиля, одна из них была несовершеннолетней. Двух человек с травмами увезли в больницу. Позже появилась информация, что в больнице умерла еще одна девушка. Это 18-летняя водительница легкового автомобиля.
«Девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, к сожалению, тоже погибла», — сказано в релизе.
ГИБДД проводит проверку по факту аварии.
Накануне в Брянске пьяный водитель легковушки устроил массовое ДТП. Из-за того, что он не справился с управлением, столкнулись четыре автомобиля.
Также сообщалось, что страшное ДТП в духе фильма «Пункт назначения» произошло ночью 9 июля на трассе в Черепановском районе Новосибирской области. Недалеко от поселка Южный фура влетела в тягач. В итоге доски, которые перевозил большегруз, полетели в проезжающие мимо автомобили.
Ранее потерявший сознание 74-летний водитель устроил массовую аварию на Ставрополье. В ДТП погибли два человека и пострадал один.
Авария с массовой гибелью людей произошла и в Белоруссии. Сообщалось, что два ребенка и две женщины погибли в страшной аварии на дороге в минский аэропорт. Все они были пассажирами такси, в которое врезалась машина, управляемая пьяным водителем.
Напомним, 28 июня пять человек погибли и два пассажира пострадали в жуткой аварии на федеральной трассе между Ямалом и Югрой. Страшное событие случилось вечером 28 июня 2025 года на 297-м километре автомобильной дороги Сургут — Салехард. Причиной стало то, что водитель автомобиля обгонял грузовик и столкнулся со встречным автомобилем, после чего врезался в тот самый КАМАЗ, который намеревался обогнать.
Трагедия произошла и в Нижнем Тагиле: компания молодых людей решила устроить экстремальное вождение, на большой скорости покатавшись по городу, но водитель не справился с управлением и иномарка Lexus вылетела с моста. Последние секунды жизни своих друзей заснял вышедший для съёмки приятель погибших.