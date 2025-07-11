Пять девушек погибли в Севастополе в столкновении Lada и Mercedes

Напомним, 28 июня пять человек погибли и два пассажира пострадали в жуткой аварии на федеральной трассе между Ямалом и Югрой. Страшное событие случилось вечером 28 июня 2025 года на 297-м километре автомобильной дороги Сургут — Салехард. Причиной стало то, что водитель автомобиля обгонял грузовик и столкнулся со встречным автомобилем, после чего врезался в тот самый КАМАЗ, который намеревался обогнать.