Плата за электроэнергию рискует вырасти из-за жары в России

Повышение цен связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств.
В ближайшее время жители регионов России могут столкнуться с увеличением затрат на электроэнергию на 5−15% из-за сильной жары и активного использования систем охлаждения. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
По его словам, в периоды экстремальных температур, аналогичных нынешним, энергопотребление домохозяйств обычно возрастает на 20−30%. Это связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств. «Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным», — цитируют слова эксперта РИА Новости.
Специалист также отметил, что размер увеличения расходов на электроэнергию зависит от нескольких факторов. Среди них — особенности регионального энергоснабжения, тарифная политика и способность энергосистем выдерживать пиковые нагрузки. В ряде субъектов, где сети и тарифы менее устойчивы к высоким температурам, повышение платы может оказаться ближе к верхней границе прогноза.
Ранее в России уже прогнозировали ежегодный рост цен на электроэнергию до 3% ежегодно. Все из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%.