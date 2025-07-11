Плата за электроэнергию рискует вырасти из-за жары в России

По его словам, в периоды экстремальных температур, аналогичных нынешним, энергопотребление домохозяйств обычно возрастает на 20−30%. Это связано с интенсивной эксплуатацией кондиционеров и других охлаждающих устройств. «Для коммерческого сектора, где используются более мощные системы охлаждения, рост потребления может быть еще более значительным», — цитируют слова эксперта РИА Новости.