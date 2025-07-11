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Россиянам посчастливилось стать свидетелями восхода Оленьей Луны: вот чем поражает июльское полнолуние

Жители России запечатлели взошедшую над страной ярко-оранжевую Луну.

Источник: Комсомольская правда

Россияне ночью 11 июля могли увидеть Оленью Луну. Явление характерно для середины лета. Июльское полнолуние связано с периодом начала роста новых оленьих рогов. Этим объясняется и название «Оленья Луна».

Спутник Земли в этот день окрашивается в ярко-оранжевый цвет. Кроме того, отличием является и размер Луны. 11 июля она особенно крупная и яркая.

Необычное явление удалось запечатлеть жителям Воронежа и Москвы. Кроме того, ярко-оранжевая Луна была видна в Рязани.

Ранее, в ночь на 9 июля, москвичи сообщали о красной Луне, взошедшей над столицей России. Спутник Земли окрасился в ярко-алый цвет, что было особенно заметно из-за практически полного отсутствия облаков на небе. Жители активно фотографировали красивое явление.