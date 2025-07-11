Над Россией взошла оленья Луна

Над российскими городами взошла так называемая «Оленья луна», которую запечатлели очевидцы. Видео с этим явлением опубликовано в Telegram-канале SHOT.
Местные жители заметили необычный оттенок Луны. «Оленья луна» стала самым ярким полнолунием июля, достигнув максимума в 23:37 по московскому времени 10 июля.
Эксперты объясняют название этого явления традициями коренных народов Северной Америки, у которых в этот период у оленей начинают расти новые рога. Для индейцев это время символизировало расцвет природы и подготовку животных к приближающимся сезонным изменениям.
Ранее астрофизики рассказали о звездопаде в июле.