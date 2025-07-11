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Челябинск выбился в лидеры голосования «Культурная столица 2027»

Южноуральская столица по набранным голосам пока опережает все остальные города. Об этом сообщили в министерстве культуры Челябинской области.

Источник: Вечерний Челябинск

По данным сайта голосования, у Челябинска сейчас количество голосов превысило отметку в 28,5 тысяч. Перед вторым местом, оно к слову у Вологды, есть небольшой отрыв. Но стоит отметить что результаты постоянно меняются.

В областном ведомстве отметили, что Челябинск смог набрать такой результат и подняться на верхние строчки благодаря активности пользователей. За неделю количество голосов, отданных южноуральской столице, выросло более чем наполовину.

«Невероятный отклик жителей еще раз подтверждает, что культура в нашем регионе не просто важна, она живет в сердце каждого. Мы сделали огромный шаг вперед и теперь с нетерпением ждем финального этапа, чтобы доказать, что наш город достоин звания», — сказал министр культуры Алексей Бетехтин.

Напомним, что в голосовании «Культурная столица 2027» участвует 24 города. Челябинск пока находится на первом месте. Следом за ним идет Вологда. Третий пока Новосибирск.

Лидерские позиции позволят городу оказаться в числе восьми лучших, которые попадут в финал.