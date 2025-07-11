Челябинск выбился в лидеры голосования «Культурная столица 2027»

«Невероятный отклик жителей еще раз подтверждает, что культура в нашем регионе не просто важна, она живет в сердце каждого. Мы сделали огромный шаг вперед и теперь с нетерпением ждем финального этапа, чтобы доказать, что наш город достоин звания», — сказал министр культуры Алексей Бетехтин.