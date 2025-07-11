Дачников оповестили о штрафе за «неправильные» кусты и деревья

Кроме того, деревья не должны заслонять свет соседям, а его корни — разрушать постройки и коммуникации. Поэтому важно соблюдать требования к минимальному расстоянию при посадке. Это важно и с точки зрения пожарной безопасности. Так что следует тщательно изучить нормативные документы или обратиться к специалистам для грамотного планирования ландшафта.