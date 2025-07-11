Дачников оповестили о штрафе за «неправильные» кусты и деревья

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ошибки при посадке на собственном дачном участке кустов и деревьев могут обернуться штрафами со стороны контролирующих структур и ссорами с соседями, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, важен, в первую очередь, вопрос безопасности, ведь иногда деревья могут рухнуть прямо на соседский участок.
«Падение ветвей или даже целого дерева способно нанести значительный ущерб соседскому имуществу. Ответственность понесет владелец участка, где произрастало дерево», — предупреждает адвокат.
Кроме того, деревья не должны заслонять свет соседям, а его корни — разрушать постройки и коммуникации. Поэтому важно соблюдать требования к минимальному расстоянию при посадке. Это важно и с точки зрения пожарной безопасности. Так что следует тщательно изучить нормативные документы или обратиться к специалистам для грамотного планирования ландшафта.