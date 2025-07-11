В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ

Парламентарий отметил, что в Московской области сельские специалисты получают компенсацию в размере до 100% от затрат на оплату ЖКХ, в Омской области сумма компенсации составляет до 3 тысяч рублей в месяц. По его словам, в других регионах сохраняется базовый федеральный размер, но при этом также могут действовать дополнительные меры поддержки, например, компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печным отоплением.