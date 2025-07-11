В Госдуме рассказали, кому положена компенсация на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Учителя, врачи, работники культуры и фельдшеры, работающие в сельской местности, могут оформить компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Поддержка учителей, врачей, фельдшеров и работников культуры, работающих в сельской местности, остаётся одним из приоритетов государственной социальной политики. Одна из ключевых мер — компенсация части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота действует на федеральном уровне и активно поддерживается регионами. На федеральном уровне установлена фиксированная сумма компенсации — 1200 рублей в месяц, но субъекты РФ вправе увеличивать размер поддержки или расширять перечень компенсируемых услуг», — сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что в Московской области сельские специалисты получают компенсацию в размере до 100% от затрат на оплату ЖКХ, в Омской области сумма компенсации составляет до 3 тысяч рублей в месяц. По его словам, в других регионах сохраняется базовый федеральный размер, но при этом также могут действовать дополнительные меры поддержки, например, компенсация затрат на электроэнергию или отопление в домах с печным отоплением.
«Компенсация предоставляется работникам государственных и муниципальных учреждений, официально трудоустроенным в сельской местности. Это важно: если специалист работает в частной клинике или образовательной организации, компенсация, как правило, не предусмотрена», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что для оформления компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в администрацию сельского поселения, подать заявление, приложить документы, в том числе паспорт и СНИЛС, справку с места работы с указанием должности и подтверждением, что учреждение является государственным или муниципальным, документы на жилье — свидетельство о праве собственности или договор найма, квитанции об оплате ЖКХ и справку о составе семьи, если требуется.
Кроме того, в некоторых регионах её можно оформить через портал «Госуслуги».
Якубовский уточнил, что размер компенсации может зависеть от объема потребленных коммунальных ресурсов, состава семьи, а также условий, установленных в конкретном регионе. По его словам, в одних субъектах РФ выплата производится ежемесячно, в других — поквартально.
«Эта мера помогает сдерживать отток специалистов из сёл, делая работу в сельских территориях более привлекательной. Поддержка должна быть не формальностью, а реально действующим механизмом. И сегодня она действительно работает — важно только, чтобы каждый специалист знал о своём праве и понимал, как его реализовать», — заключил он.