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Семьи с двумя и более детьми могут претендовать на скидку по ЖКХ: подробнее о льготах

В Госдуме напомнили о скидках на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Источник: Комсомольская правда

Пары, имеющие двух и более детей, могут получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее размер составляет 30% и выше. Об этом напомнил депутат Госдумы Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Так, скидка может достигать 50%. Ее размер зависит от региона проживания, пояснил парламентарий. Депутат добавил, что скидка начисляется автоматически, если семья становится многодетной.

«Минимальный размер скидки установлен федеральным законом, он составляет 30 процентов. Однако часто регионы скидку делают больше — в Подмосковье, например, она может достигать 50 процентов», — уточнил Сергей Колунов.

По словам президента РФ Владимира Путина, «крепкие многодетные семьи» — безусловный приоритет правительства. Государство стремится оказать им поддержку в первую очередь.