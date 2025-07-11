Собянин рассказал о строительстве парка на инфраструктуре монорельса

«Мы думали давно уже, что с ней делать, с этой линией. Были попытки сделать проект ее модернизации, сделать трамвайные пути, в общем, ни к чему хорошему мы на проектировании не досчитались в этом отношении. Решили сделать другую историю, сделать большой 40-километровый пешеходный маршрут на высоте 6−7 метров, который будет охватывать несколько районов с численностью 300 тысяч жителей, пять московских парков — это Останкино, Яуза, ВДНХ, Ботанический сад и Тимирязевский», — сказал Собянин.