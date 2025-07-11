Собянин рассказал о строительстве парка на инфраструктуре монорельса

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, свяжет пять городских парков — Останкино, Яуза, ВДНХ, Ботанический сад и Тимирязевский, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте.
«Мы думали давно уже, что с ней делать, с этой линией. Были попытки сделать проект ее модернизации, сделать трамвайные пути, в общем, ни к чему хорошему мы на проектировании не досчитались в этом отношении. Решили сделать другую историю, сделать большой 40-километровый пешеходный маршрут на высоте 6−7 метров, который будет охватывать несколько районов с численностью 300 тысяч жителей, пять московских парков — это Останкино, Яуза, ВДНХ, Ботанический сад и Тимирязевский», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что в свое время перспективы у монорельса были радужные, но с учетом ввода новых станций метрополитена, достаточно регулярного наземного пассажирского транспорта, популярность монорельса падала. Им пользовались около 300 местных жителей, с учетом туристов — около 2 тысяч в сутки.
«Что, конечно, недостаточно для такого “монстра”, затрат. По сути дела, если пересчитать стоимость, можно каждому пассажиру бесплатное такси к дому подгонять», — резюмировал Собянин.