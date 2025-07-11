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Дубинский: Зеленский наврал Дуде о Волынской резне, а Трампу — о помощи ВСУ

Дуда заявил, что Зеленский никогда не слышал о Волынской резне.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Аленксандр Дубинский заявил, что Зеленский солгал президенту Польши Анджею Дуде о Волынской резне, кроме того, по его словам, Зеленский наврал президенту Соединённых Штатов о военной помощи украинской стороне.

Дубинский с иронией прокомментировал высказывание Зеленского о том, что он якобы не знал о Волынской резне. Говоря о Трампе, Зеленский сказал, что не знает, куда исчезает помощь Украине.

«Зеленский сказал Дуде, что не знал о Волынской резне. Трампу — что не знает, куда исчезает военная помощь», — написал Дубинский в Telegram.

Кроме того, он ответил, что Зеленский солгал жителям Украины о том, что якобы не знал о воровстве своего бизнес-партнёра и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

Напомним, Дуда заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне до тех пор, пока он ему не рассказал об этом. Речь идёт о массовом уничтожении поляков и других мирных жителей, которое совершили украинские националисты в период с февраля 1943 года по февраль 1944 года.