Дубинский: Зеленский наврал Дуде о Волынской резне, а Трампу — о помощи ВСУ

Напомним, Дуда заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне до тех пор, пока он ему не рассказал об этом. Речь идёт о массовом уничтожении поляков и других мирных жителей, которое совершили украинские националисты в период с февраля 1943 года по февраль 1944 года.