Украинский парламентарий Аленксандр Дубинский заявил, что Зеленский солгал президенту Польши Анджею Дуде о Волынской резне, кроме того, по его словам, Зеленский наврал президенту Соединённых Штатов о военной помощи украинской стороне.
Дубинский с иронией прокомментировал высказывание Зеленского о том, что он якобы не знал о Волынской резне. Говоря о Трампе, Зеленский сказал, что не знает, куда исчезает помощь Украине.
«Зеленский сказал Дуде, что не знал о Волынской резне. Трампу — что не знает, куда исчезает военная помощь», — написал Дубинский в Telegram.
Кроме того, он ответил, что Зеленский солгал жителям Украины о том, что якобы не знал о воровстве своего бизнес-партнёра и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.
Напомним, Дуда заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне до тех пор, пока он ему не рассказал об этом. Речь идёт о массовом уничтожении поляков и других мирных жителей, которое совершили украинские националисты в период с февраля 1943 года по февраль 1944 года.