— Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживет, его дни сочтены. Земля Украины разорвана на части, и президент не в том положении, чтобы указывать другим. Так называемые санкции Зеленского лишают его страну возможности получить помощь компаний в восстановлении страны, — написано в публикации.