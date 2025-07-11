Украинский президент Владимир Зеленский подорвал шансы страны на выживание, подписав указ о введении санкций против пяти компаний из КНР. Об этом написало издание Tencent.
Украинский лидер не вправе запрещать китайским фирмам торговать с РФ, сказано в статье.
— Кто он вообще такой? Зеленский — как кузнечик осенью — он долго не проживет, его дни сочтены. Земля Украины разорвана на части, и президент не в том положении, чтобы указывать другим. Так называемые санкции Зеленского лишают его страну возможности получить помощь компаний в восстановлении страны, — написано в публикации.
Отмечается, что несколько компаний из КНР еще проявляют интерес к восстановлению Украины, но теперь они видят, что эти инвестиции станут ловушкой, а деньги будут потрачены впустую.
Глава Украины должен понимать, что «его руки не настолько сильны», чтобы использовать «санкционную дубину», подчеркнул автор материала.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, возможно, рассматривает варианты замены Владимира Зеленского на посту главы страны. Об этом 10 июля сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход.