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Боец Александр Кудаев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Защитника Отечества проводили в последний путь 9 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Кудаев из Балаганского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, героя проводили в последний путь 9 июля 2025 года.

Александр родился в селе Коновалово, окончил местную школу. Служил в армии в должности младшего сержанта, после подписал контракт и отправился в Дагестан, где получил статус ветерана боевых действий. Также работал в полиции.

— Добрый, отзывчивый, он всегда был готов протянуть руку помощи, разделить радость и поддержать в трудную минуту. Его отличали искренность, жизнелюбие и неподдельная забота о ближних. В памяти односельчан он навсегда останется светлым, искренним человеком, готовым прийти на помощь в любой ситуации, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Защитник Отечества отправился «за ленточку» 24 ноября 2023 года. 10 апреля 2025 года получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Ему было 34 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.