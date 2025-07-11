Боец Александр Кудаев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

— Добрый, отзывчивый, он всегда был готов протянуть руку помощи, разделить радость и поддержать в трудную минуту. Его отличали искренность, жизнелюбие и неподдельная забота о ближних. В памяти односельчан он навсегда останется светлым, искренним человеком, готовым прийти на помощь в любой ситуации, — рассказывают в пресс-службе администрации.