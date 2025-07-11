Боец Александр Кудаев из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб Александр Кудаев из Балаганского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, героя проводили в последний путь 9 июля 2025 года.
Александр родился в селе Коновалово, окончил местную школу. Служил в армии в должности младшего сержанта, после подписал контракт и отправился в Дагестан, где получил статус ветерана боевых действий. Также работал в полиции.
— Добрый, отзывчивый, он всегда был готов протянуть руку помощи, разделить радость и поддержать в трудную минуту. Его отличали искренность, жизнелюбие и неподдельная забота о ближних. В памяти односельчан он навсегда останется светлым, искренним человеком, готовым прийти на помощь в любой ситуации, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Защитник Отечества отправился «за ленточку» 24 ноября 2023 года. 10 апреля 2025 года получил смертельное ранение при выполнении боевого задания. Ему было 34 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО.