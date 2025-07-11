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В России предлагают по-новому рассчитывать выплаты на детей-инвалидов: что изменится

В Госдуме предложили новый проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили начать выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. С соответствующей инициативой обратились депутаты партии «Справедливая Россия — За правду». По мнению председателя фракции Сергея Миронова, сейчас на пособия, выплачиваемые опекунам, «невозможно прожить». При этом выплаты пропадают, как только лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом, устраивается на работу. Об этом Сергей Миронов сообщил в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что попечители зачастую не увольняются, а переходят на «сдельную работу». В таком случае опекуны могут получать деньги за дистанционный труд. Депутат назвал ситуацию с нехваткой денег на уход за детьми-инвалидами «несправедливой».

«Законопроектом предлагается установить, что всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной их индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год», — сказано в пояснительной записке.

В ГД также напомнили о скидках для многодетных семей. Так, родители с двумя и более детьми могут претендовать на 30−50-процентные скидки на оплату ЖКХ.