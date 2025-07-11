В России предлагают по-новому рассчитывать выплаты на детей-инвалидов: что изменится

В России предложили начать выплачивать по 10 тысяч рублей ежемесячно всем неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом. С соответствующей инициативой обратились депутаты партии «Справедливая Россия — За правду». По мнению председателя фракции Сергея Миронова, сейчас на пособия, выплачиваемые опекунам, «невозможно прожить». При этом выплаты пропадают, как только лицо, осуществляющее уход за ребенком-инвалидом, устраивается на работу. Об этом Сергей Миронов сообщил в беседе с РИА Новости.