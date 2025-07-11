Россиянам рассказали, как правильно сажать деревья и кустарники, чтобы избежать проблем

Существуют строгие нормативы расстояний: высокорослые деревья (выше 20 м) должны находиться в 5 метрах от домов и в 4 метрах от границы участка, среднерослые (10−20 м) — 3 и 2 метра соответственно, а кустарники — 1,5 и 1 метр. Под линиями электропередач запрещена посадка деревьев и высоких кустарников в радиусе 2 метров.