Россиянам рассказали, как правильно сажать деревья и кустарники, чтобы избежать проблем

Правильная посадка деревьев и кустарников на участке помогает не только создать комфортную среду, но и предотвратить конфликты с соседями и нарушения норм законодательства. Адвокат Елена Кудерко объяснила агентству «Прайм» ключевые правила, которые следует учитывать при озеленении территории.
При планировании посадок важно учитывать несколько ключевых аспектов. Во-первых, высокие деревья с хрупкой древесиной или старые растения могут упасть во время непогоды, повредив соседское имущество — в этом случае ответственность ляжет на владельца участка. Во-вторых, раскидистые кроны могут создавать чрезмерную тень, мешая соседям выращивать светолюбивые растения.
Особое внимание следует уделять расстоянию до построек и коммуникаций. Корневая система способна повредить фундаменты зданий, инженерные сети и линии электропередач. Согласно нормам, деревья следует сажать не ближе 2 метров к коммуникациям, а кустарники — не ближе 0,5 метра.
Существуют строгие нормативы расстояний: высокорослые деревья (выше 20 м) должны находиться в 5 метрах от домов и в 4 метрах от границы участка, среднерослые (10−20 м) — 3 и 2 метра соответственно, а кустарники — 1,5 и 1 метр. Под линиями электропередач запрещена посадка деревьев и высоких кустарников в радиусе 2 метров.
Перед началом работ рекомендуется изучить местные нормативные акты или проконсультироваться со специалистами. Даже при формальном соблюдении всех правил важно учитывать потенциальное влияние посадок на соседние участки.
Ранее сообщалось, что на Камчатке задержали браконьеров с уловом на 1,4 млн рублей.