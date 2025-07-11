Врач назвал первые признаки теплового удара

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Обессиленность, спутанность мыслей и ватность конечностей в жару указывают на тепловой или солнечный удар, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
«Если вы чувствуете, что обессилели, если мысли ваши стали спутанными, руки и ноги ватными — да, с большой вероятностью у вас имеются признаки теплового или солнечного удара», — сказал он.
Вахляев предупредил, что такие симптомы могут говорить о скором обмороке, поэтому первое, что необходимо сделать — принять сидячее положение.
«Падать, условно говоря, из сидячего положения сильно мягче и безопаснее, чем с высоты собственного роста. Падение с высоты собственного роста может оказаться даже смертельным. Если дурнота пошла, то сразу присаживайтесь», — добавил врач.
В случае если по близости есть кондиционируемые общественные места, то можно попытаться добраться туда, посоветовал врач. Оказавшись в прохладном месте, необходимо принять положение сидя и начать активно пить прохладную воду.
«Именно прохладную воду, не горячую, не ледяную, не горячий чай. Ледяная вода тоже может вызвать спазм сосудов и ухудшить ваше самочувствие», — отметил кардиолог.
Если условия позволяют, то следует принять горизонтальное положение, подняв ноги выше уровня головы.
«Это увеличит приток крови к голове. Даже если у вас уже снизилось артериальное давление, вы останетесь в сознании», — добавил Вахляев.