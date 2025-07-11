Собянин рассказал о правилах парка на месте монорельса

«Люди будут бегать, пешочком ходить, смотреть на виды Москвы. Мы предполагаем, что количество граждан, которые будут ежедневно пользоваться (маршрутом — ред.), увеличится в 10 раз, с 2 до 20 тысяч. Это будет один из самых популярных маршрутов в Москве. Посмотрим, как это получится. Уверен, что мы его реализуем, и надеюсь, что он понравится москвичам», — добавил Собянин.