В соцфонде по Москве рассказали, кому положена компенсация полиса ОСАГО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья с инвалидностью раз в год могут получить частичную компенсацию за страховой полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения соцфонда по городу и области.
«Получить выплату в размере 50% от общей стоимости договора ОСАГО могут люди с любой группой инвалидности, дети-инвалиды либо их законные представители. Главное условие — транспортное средство предоставляется им по медицинским показаниям и оно должно быть указано в индивидуальной программе реабилитации и абилитации», — рассказали в пресс-службе.
В соцфонде отметили, что компенсация по договору ОСАГО предоставляется только на одно транспортное средство в период действия полиса в текущем календарном году. В страховке может быть указано не более трех водителей, включая самого льготника или его законного представителя.
«Отделение соцфонда по Москве и Московской области предоставляет компенсацию в беззаявительном порядке на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и единой информационной системы социального обеспечения. Для этого в договоре ОСАГО должен быть указан СНИЛС страхователя или собственника транспортного средства. После чего гражданину направляется уведомление о выплате», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что обратиться за выплатой можно в любое время, пока действует страховой полис. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Такой же срок отводится на перечисление денежных средств.