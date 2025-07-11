Некоторым работающим россиянам полагается компенсация расходов на ЖКХ: вот кого это касается

Кроме того, по его данным, компенсация положена работникам культуры и фельдшерам, трудящимся в сельских медучреждениях. Парламентарий уточнил, что фиксированная сумма выплаты составляет 1200 рублей в месяц. Однако региональные власти могут увеличить размер поддержки, добавил депутат.