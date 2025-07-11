Некоторым работающим россиянам полагается компенсация расходов на ЖКХ: вот кого это касается

В России некоторым категориям граждан предоставляют компенсацию части расходов на оплату ЖКУ. Например, мера распространяется на часть врачей и педагогов. Об этом уведомил депутат Госдумы Александр Якубовский в интервью РИА Новости.
Кроме того, по его данным, компенсация положена работникам культуры и фельдшерам, трудящимся в сельских медучреждениях. Парламентарий уточнил, что фиксированная сумма выплаты составляет 1200 рублей в месяц. Однако региональные власти могут увеличить размер поддержки, добавил депутат.
«Компенсация предоставляется работникам государственных и муниципальных учреждений, официально трудоустроенным в сельской местности. Это важно: если специалист работает в частной клинике или образовательной организации, компенсация, как правило, не предусмотрена», — пояснил Александр Якубовский.
Помимо прочего, к льготным категориям относятся и многодетные семьи. Они могут претендовать на 30−50-процентные скидки на оплату ЖКУ.