Келлог: Штаты и Европа могут возглавить план Маршалла для восстановления Украины

— После Второй мировой войны Шаты и наши союзники из Европы должны были трансформировать регионы, которые были разрушены войной, обратно в функционирующие государства. Мы видим успех этих усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла. Америка и европейцы могут возглавить такое усилие снова в отношении Украины, — заявил он на конференции по Украине, которая проходит в Риме.