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Келлог: Штаты и Европа могут возглавить план Маршалла для восстановления Украины

Соединенные Штаты и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом высказался в четверг, 10 июля, спецпосланник президента США Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.

Соединенные Штаты и Европа могут возглавить новый «план Маршалла» для восстановления Украины. Об этом высказался в четверг, 10 июля, спецпосланник президента США Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.

— После Второй мировой войны Шаты и наши союзники из Европы должны были трансформировать регионы, которые были разрушены войной, обратно в функционирующие государства. Мы видим успех этих усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла. Америка и европейцы могут возглавить такое усилие снова в отношении Украины, — заявил он на конференции по Украине, которая проходит в Риме.

По его словам, Запад уже сейчас видит «прогресс» в движении к данной цели через подписанные с украинскими властями соглашения по экономическому сотрудничеству, передает РИА Новости.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил скептицизм по поводу перспектив конференции по восстановлению Украины. По его словам, пока нет четких прогнозов относительно исхода конфликта и будущего республики.

Он сослался на слова представителей BlackRock, которые заявили, что, несмотря на интерес к финансированию восстановления, никто не хочет создавать фонд для этого.

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